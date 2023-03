Flughafen-Streik: Was Flugreisende jetzt wissen müssen

Wo wird gestreikt?

In München wird der Flughafen sowohl Montag als auch schon Sonntag bestreikt werden. An Deutschlands grösstem Flughafen in Frankfurt am Main bittet man Passiere dringend, von einer Anreise am Montag komplett abzusehen. Der einzige Flughafen, der nicht betroffen ist, ist der BER in Berlin - dort gibt es bereits Einigungen bei den Tarifverhandlungen. Dennoch wird es auch in Berlin zu massiven Einschränkungen kommen. Informieren Sie sich am Besten frühzeitig auf der Webseite ihres Flughafens, ob und in welchem Umfang gestreikt wird.