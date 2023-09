Flugreise-Hacks: Tricks und Tipps für ein entspanntes Fliegen

Am Flughafen selbst verursachen lange Schlangen und Menschenmassen bei 44 Prozent der Flugreisenden Stress. Um dem Gewimmel zu entgehen, empfiehlt es sich, zu weniger nachgefragten Reisezeiten zu fliegen. Der Februar ist laut Expedia–Daten der ruhigste Monat, und der Dienstag ist der ruhigste Wochentag, was die Flugnachfrage betrifft. An manchen Flughäfen können Reisende zudem vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen.