Flugzeugunglück in Washington: Wohl auch Ex-Eiskunstlaufstars an Bord

Über der US–Hauptstadt Washington, D.C. ist eine Passagiermaschine mit einem Hubschrauber des Militärs zusammengestossen. Sowohl der Helikopter als auch das Flugzeug sind anschliessend in den Potomac River gestürzt. An Bord des Passagierflugzeugs befanden sich offiziellen Angaben zufolge 64 Menschen, in dem Helikopter drei Personen. Medienberichten zufolge sollen unter den Passagieren auch zwei ehemalige Eiskunstlaufweltmeister gewesen sein.