Folksänger Peter Yarrow stirbt im Alter von 86 Jahren

Der Sänger, der auch in New York City geboren wurde, erlangte insbesondere mit dem Folktrio Peter, Paul and Mary weltweite Bekanntheit. Er schrieb unter anderem am Hit «Puff, the Magic Dragon» mit. Erfolgreich war die Band etwa auch mit einem Cover von Bob Dylans «Blowin' in the Wind». Mit John Denvers «Leaving on a Jet Plane» schaffte die Gruppe es an die Spitze der US–Charts. Yarrow setzte sich auch politisch ein und sprach sich etwa gegen den Vietnamkrieg aus.