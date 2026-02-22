Follower-Duell bei «DHDL»: Welcher Löwe regiert die sozialen Medien?

Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl

Die weiteren Löwen haben weit weniger Social–Media–Reichweite vorzuweisen. Dagmar Wöhrl (71) wurde die Nachfolgerin von Jochen Schweizer (68) und ist seit 2017 im Rudel. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete, Anwältin und Unternehmerin hat rund 69.000 Instagram–Abonnenten und etwa 13.000 X–Follower. Bei Instagram informiert sie ihre Community nicht nur über «DHDL» oder über ihre Arbeit für die nach ihrem verstorbenen Sohn benannte Emanuel–Wöhrl–Stiftung. Wie bei Williams wird es persönlich. Sie teilt Auszeitmomente oder erinnert rührend an ihren Sohn.