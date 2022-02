Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl ist fast taub

Dave Grohl möchte keine In-Ear-Monitore

Wenn jemand in einem vollen Restaurant neben ihm sitzen würde, könne er ebenso kein einziges Wort verstehen. Grohl sage dann immer: «Ich bin ein Rockmusiker. Ich bin verdammt taub. Ich kann nicht hören, was du sagst.» Bei seiner Arbeit würde ihn das jedoch nicht behindern. Im Studio sei er immer noch in der Lage «kleinste Dinge» wie zu helle Becken oder verstimmte Instrumente herauszufiltern, wenn er seine Songs abmischt. Seine Ohren seien auf bestimmte Frequenzen eingestellt