Foo Fighters: «Superfan» Michael Bublé darf mit auf die Bühne

Niemand kann den Text von «Haven't Met You Yet»

In diesem Zusammenhang hat es sich Grohl angewöhnt, Fans auf die Bühne zu bitten, um mit ihm gemeinsam Michael Bublés Song «Haven't Met You Yet» zu singen, wie «Entertainment Weekly» berichtet. Nur kam es dabei in der Vergangenheit offenbar immer zu der Situation, dass niemand den Songtext so wirklich gekannt habe. «Jedes Mal, wenn jemand sagt, dass er dieses Lied kennt, kennt er das verdammte Lied doch nicht», beschwerte sich Grohl auch beim Konzert auf dem Outside Lands Musikfestival.