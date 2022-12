Foodblogger Stefano Zarrella feiert Gastauftritt bei «Unter Uns»

Food-Influencer Stefano Zarrella (31) hat einen Gastauftritt in der RTL-Serie «Unter uns» (auch auf RTL+) absolviert. Die Folge läuft am 29. Dezember um 17:30 Uhr bei RTL, teilte der Sender mit. Der jüngere Bruder von Moderator Giovanni Zarrella (44) betreibt einen Foodblog, aktuell folgen ihm 1,3 Millionen Menschen auf Instagram, wo er jede Woche leckere Gerichte zum Nachkochen präsentiert. Bei seiner Schauspiel-Premiere in der Schillerallee musste er sich nun gar nicht gross umstellen.