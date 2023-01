Football-Star Damar Hamlin meldet sich aus dem Krankenhaus

«Komme stärker zurück»

Kurz nach dem Schockmoment schilderte Hamlins Team via Twitter, was sich auf dem Platz zugetragen hatte: «Damar Hamlin erlitt nach einem Schlag in unserem Spiel gegen die Bengals einen Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und er wurde für weitere Tests und Behandlungen in das UC Medical Center gebracht. Er ist derzeit ruhiggestellt und befindet sich in einem kritischen Zustand.» Etwas später die Entwarnung, Hamlins Vitalwerte seien «wieder normal».