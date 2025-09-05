Foreigner bewerben sich als Band für Taylor Swifts Hochzeit

Nach der Verlobung des Paares, die Ende August öffentlich gemacht wurde, hatte es schon andere Bewerbungen gegeben. Als «perfekter Ort» für die Zeremonie hatte sich etwa die Veltins–Arena mit ihrer Kapelle in Gelsenkirchen in einem Instagram–Clip als Hochzeitslocation ins Spiel gebracht. Die neuseeländische Tourismusbehörde warb auf der Plattform: «Wir glauben, dass die Swifties zustimmen würden: Es ist die perfekte Kulisse für ein ‹Ja, ich will› mit Stargästen.»