Formel 1: Beyoncé sorgt im Rennanzug für Aufsehen

Beyoncé (44) hat beim Formel–1–Wochenende in Las Vegas in einem Rennanzug für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin zeigte sich in einem tief ausgeschnittenen Outfit mit Reissverschluss, Logo von Louis Vuitton und schwarzen und roten Details, als sie Arm in Arm mit ihrem Ehemann Jay–Z (55) ankam.
Die beiden Musikstars trafen sich vor Ort mit Rennfahrer Lewis Hamilton (40), später durfte Beyoncé dann offenbar noch eine Runde mit diesem über die Rennstrecke drehen. Auf Instagram teilte die 44–Jährige ein Video, wie sie in ihrem enganliegenden Anzug und mit einem schwarzen Helm geschützt auf den Beifahrersitz eines Rennwagens steigt. Dazu schrieb sie: «Give it to Mama!» («Gib es Mama»).
Viele Stars an der Rennstrecke
Die Sängerin und Ehemann Jay–Z sollen sich kürzlich eine Auszeit von ihrem vollen Terminkalender genommen haben, um Zweisamkeit zu geniessen, berichtete das US–Promiportal «TMZ». Die beiden feierten gerade auch schon gemeinsam auf Kris Jenners (70) Geburtstagsparty. Das Fest fand in Beverly Hills statt.
In Las Vegas gehörten Beyoncé und Jay–Z nun zu einer ganzen Reihe von Stars, die zu dem Formel–1–Rennen gekommen sind: Ben Affleck (53), Cynthia Erivo (38), Michael Douglas (81) und Catherine Zeta–Jones (56) wurden beim Grand Prix ebenfalls fotografiert.