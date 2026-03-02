Formel-1-Star Charles Leclerc bestätigt private Hochzeit mit Videos

Gerüchte bestätigt

Bereits am Wochenende hatten Gerüchte über die Hochzeit des Paares die Runde gemacht, nachdem eine Marketing–Managerin bei Ferrari, Leclercs Rennstall in der Formel 1, ein Video gepostet hatte, das den Rennfahrer vor dem Vintage–Ferrari zeigt. Einen Tag später schien Leclercs Partnerin die Hochzeit zu bestätigen, indem sie ihren Nachnamen auf Instagram zu «Leclerc» änderte.