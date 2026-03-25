Formel-1-Star Fernando Alonso wohl erstmals Vater geworden

Es gibt anscheinend freudige Nachrichten aus dem Hause Alonso. Der Rennfahrer und Formel–1–Star Fernando Alonso (44) ist erstmals Vater geworden, wie die britische BBC erfahren haben möchte. Aston Martin hatte zuvor mitgeteilt, dass Alonso verspätet zum Grossen Preis von Japan anreisen wird.
Verspätung «aus familiären Gründen»
«Aus familiären Gründen wird Fernando etwas später an diesem Wochenende ankommen und wird daher nicht am Medientag zum Grossen Preis von Japan teilnehmen», hiess es in dem Statement, das auf der Social–Media–Plattform X veröffentlicht wurde. Der Account des F1–Teams bestätigte, dass es dem Fahrer allerdings gut gehe: «Alles ist in Ordnung und er wird rechtzeitig zum Freitag an der Rennstrecke sein.»
Den Grund für die spätere Anreise möchte «BBC Sport» herausgefunden haben, auch wenn das Team keine weiteren Informationen herausgeben wollte. Die spanische Sportjournalistin Melissa Jiménez (38), die seit dem Jahr 2023 mit Alonso zusammen sein soll, habe demzufolge das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt gebracht. Für ihn wäre es das erste Kind, für sie das vierte.
Sowohl Alonso als auch Jiménez haben sich bislang nicht selbst zu der Angelegenheit zu Wort gemeldet. Mehrere Spanische Medien, darunter die Tageszeitung «El País», hatten im vergangenen Dezember unter Berufung auf das Magazin «¡Hola!» berichtet, dass die beiden angeblich gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Baby des Paares sollte den damaligen Berichten zufolge im März 2026 zur Welt kommen.