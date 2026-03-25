Formel-1-Star Fernando Alonso wohl erstmals Vater geworden

Verspätung «aus familiären Gründen»

«Aus familiären Gründen wird Fernando etwas später an diesem Wochenende ankommen und wird daher nicht am Medientag zum Grossen Preis von Japan teilnehmen», hiess es in dem Statement, das auf der Social–Media–Plattform X veröffentlicht wurde. Der Account des F1–Teams bestätigte, dass es dem Fahrer allerdings gut gehe: «Alles ist in Ordnung und er wird rechtzeitig zum Freitag an der Rennstrecke sein.»