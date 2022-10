Formel-1-Star Lewis Hamilton sieht Zukunft im Filmgeschäft

In dem Interview versichert Hamilton, dass er sich derzeit noch ganz auf den Motorsport als Hauptjob fokussieren möchte. Wenn er sich allerdings aus der Formel 1 verabschiede, was er nach aktuellem Stand noch eine ganze Weile nicht wolle, möchte er einen «nahtlosen» Übergang gewährleisten können. Der 37-Jährige will, dass es ihm möglich ist, sich «voll auf Dawn Apollo Films zu konzentrieren». Hamilton lässt durchblicken, dass er grosse Pläne hat. Mit der Produktionsfirma wolle er dann nämlich auf einem vergleichbaren Level agieren, wie im Motorsport.