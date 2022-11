Formel-1-Star Lewis Hamilton spricht über Freundschaft zu Vettel

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (37) bedauert das Karriereende seines Formel-1-Kollegen Sebastian Vettel (35) sehr. «Es wird traurig sein, ihn gehen zu sehen», sagte Hamilton über den Aston-Martin-Fahrer laut dem «Daily Mirror». «Es war eine unerwartete Beziehung und Freundschaft. Es ist so schwierig, wenn man so in Konkurrenz zueinander steht und für etwas kämpft, das einem am Herzen liegt.» Der Brite und der Deutsche waren seit 2007 die meiste Zeit erbitterte Titelrivalen gewesen. Hamilton wurde in der Zeit siebenmal Weltmeister, Vettel viermal. Doch der sportliche Aspekt war nicht der einzige, der die beiden verband.