«Forrest Gump»-Star Gary Sinise spricht über Krebsdrama seiner Familie

«Bei meiner Frau war Brustkrebs diagnostiziert worden. Bei meinem Sohn eine sehr seltene Krebsart», so der Hollywoodstar, der vor allem für seine Rolle als Lt. Dan Taylor in «Forrest Gump» bekannt ist. Doch damit nicht genug: In der Zeit habe zudem sein Vater Robert L. Sinise (93) einen Schlaganfall erlitten, weshalb seine Mutter Mylles S. Alsip (92) zusätzliche Unterstützung benötigt habe.