«Forsthaus Rampensau Germany»: Amira Aly moderiert das Wiedersehen

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, ruft Joyn alle prominenten Teilnehmer der dritten Staffel von «Forsthaus Rampensau Germany» zum grossen Wiedersehen zusammen. Die Moderation übernimmt Amira Aly (33) und sie will den «Rampensäuen» dann ordentlich auf den Zahn fühlen.
Seit dem 13. November läuft die aktuelle Staffel des Formats auf dem Streamingdienst. Promi–Duos kämpfen in der österreichischen Bergwelt um ein Preisgeld von 25.000 Euro. Dabei kam es bereits zu einigen Reibereien zwischen den Kandidaten. Wie Joyn in der Pressemitteilung ankündigt, treffen bei der Reunion alle Streithähne erstmals nach dem Staffelfinale wieder aufeinander.
Seitenhiebe und ungeklärte Fronten
In den ersten beiden Staffeln «Forsthaus Rampensau Germany» setzten sich Kevin «Flocke» Platzer mit Diogo Sangre sowie Peter Klein mit Yvonne Woelke durch. Unter den Kandidaten sind diesmal unter anderem Yeliz Koc und Dilara Kruse, Sarah Knappik oder Maurice Dziwak. Besonders spannend dürfte das Aufeinandertreffen von Walentina Doronina und Eva Benetatou werden. Die beiden traten zwar ursprünglich als Team an, harmonierten jedoch weitaus weniger als erhofft. «Kein Drama wird im Unterholz übersehen», heisst es in der Ankündigung.
Für Amira Aly ist es eine der ersten Erfahrungen als Reality–TV–Moderatorin. Die gebürtige Österreicherin arbeitete ursprünglich als Hair– und Make–up–Stylistin, ehe sie an der Seite ihres damaligen Ehemanns Oliver Pocher in der RTL–Sendung «Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!» 2020 ihr Fernsehdebüt gab. Anschliessend moderierte sie unter anderem «Die Superzwillinge» auf Vox, wurde Teil des «Prominent!»–Teams und präsentierte die Datingshow «My Mom, Your Dad». Zuletzt führte sie gemeinsam mit ihrem neuen Partner Christian Düren durch die ProSieben–Show «Deutschlands dümmster Promi».