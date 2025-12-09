«Forsthaus Rampensau Germany»: Amira Aly moderiert das Wiedersehen

Für Amira Aly ist es eine der ersten Erfahrungen als Reality–TV–Moderatorin. Die gebürtige Österreicherin arbeitete ursprünglich als Hair– und Make–up–Stylistin, ehe sie an der Seite ihres damaligen Ehemanns Oliver Pocher in der RTL–Sendung «Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!» 2020 ihr Fernsehdebüt gab. Anschliessend moderierte sie unter anderem «Die Superzwillinge» auf Vox, wurde Teil des «Prominent!»–Teams und präsentierte die Datingshow «My Mom, Your Dad». Zuletzt führte sie gemeinsam mit ihrem neuen Partner Christian Düren durch die ProSieben–Show «Deutschlands dümmster Promi».