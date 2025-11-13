«Forsthaus Rampensau Germany»: Spannende Fakten zum Cast

Ein brisantes Duo

Ob das nicht schon vorprogrammiert war? Walentina Doronina und Eva Benetatou, die sich einst beim «Fame Fighting»–Boxtraining kennengelernt haben, treten gemeinsam an und haben in einigen Formaten bereits polarisiert. Im «Forsthaus» haben sie sich offenbar weniger als Team gezeigt, sondern sind sich vielmehr in die Quere gekommen. Das Harmonie–Level zwischen den beiden sei von Einzug ins «Forsthaus» bis zum Auszug von 10 auf 1 gesunken, erklärt Doronina in einem YouTube–Interview mit C–Bas. «Ich glaube schon, dass es mit einem anderen Teampartner besser gelungen wäre», deutet auch Benetatou in dem Interview an, dass es zwischen den beiden in der Sendung gekracht hat.