Der Zuschauer wird auch ohne Vorkenntnisse durch eine anfängliche Zusammenfassung der Geschehnisse in «Der Vorname» abgeholt. Schnell lässt sich in den ersten Szenen ein Eindruck der Charaktere samt Eigenarten gewinnen. Der anfängliche Streit um den Nachnamen rückt schnell in den Hintergrund. Stattdessen lodert an jeder Beziehungsecke ein neuer Konflikt rund um den Alltag mit Kind, das Sexleben oder die Finanzen, was die Spannung im Kammerspiel abseits der optischen Wiederholung durch den Drehmittelpunkt im Haus aufrechterhält. Letzteres bietet andersherum dieses Mal durch mehrere Spielorte in Räumen und Aussenanlagen für Abwechslung, wohingegen sich in «Der Vorname» alles auf die Abendessen-Location konzentrierte. Auch die Insellandschaft Lanzarotes und Szenen am Meer oder in einem Restaurant sorgen für einen optischen Mehrwert. Insbesondere die karge Vulkanlandschaft passt nur allzu gut zu den Krisensituationen und den schwelenden Konflikten in der Familie.