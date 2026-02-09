Fortsetzung von Tarantino-Film: Erster Teaser zu Brad Pitts Rückkehr

Brad Pitt kehrt in Oscar–Rolle zurück

Für Pitt ist «The Adventures of Cliff Booth» die Rückkehr zu einer seiner Paraderollen: Für die Darstellung der Figur erhielt er einen seiner beiden Oscars. In dem einminütigen Teaser lässt Booth Grosses anklingen: «Ich besitze nicht viele Talente, aber ich weiss, dass ich mich einer guten Geschichte nicht in den Weg stellen sollte.» Daneben fallen nicht viele Sätze. Der Clip ist vor allem ein Zusammenschnitt unterschiedlichster Szenen. Worauf angespielt wird, ist ein Abenteuer voller Schimpfworte, Gewalt und Action, die jeden Tarantino–Fan zufrieden stellen dürfte.