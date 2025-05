Foto von Kate geknipst: Prinzessin Charlotte wird zehn Jahre alt

Prinzessin Charlotte wurde als zweites Kind von Prinz William und Prinzessin Kate am 2. Mai 2015 im St Mary's Hospital in London geboren. Seither begeistert sie immer wieder mit ihrer Präsenz bei öffentlichen Auftritten – und zeigt dabei regelmässig, dass sie ihre Brüder Prinz George (11) und Prinz Louis (7) fest im Griff hat. «Sie haben Charlotte zu einem klugen, selbstbewussten und lustigen Mädchen heranwachsen sehen, das weiss, wie man sich sowohl im Rampenlicht als auch ausserhalb davon behauptet», bemerkt zudem die Royal–Expertin Sharon Carpenter in einem aktuellen Interview mit «US Weekly».