Fotografin verklagt Rapper Kanye West

Hat Skandalrapper Kanye West (45), alias Ye, aus Wut das Telefon einer Paparazzi-Fotografin entwendet und es auf die Strasse geworfen? Das behauptet die Fotografin in einer im Ventura County eingereichten Klage, wie unter anderem die «Los Angeles Times» berichtet. Ein Video des Vorfalls wurde demnach am 27. Januar vor einer Sportanlage in Newbury Park aufgenommen. Dort hatte West dem US-Promiportal «TMZ» zufolge ein Spiel eines seiner Kinder besucht, wie offenbar auch aus dem von der Klägerin Nichol Lechmanik aufgenommenen Clip hervorgeht. Als er wegfahren wollte, soll der Rapper bemerkt haben, dass er von Paparazzi verfolgt werde.