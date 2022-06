Auch der Kensington Palast hat zum Vatertag ein neues Bild geteilt - von Prinz William (39) und seinen drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Die vier Royals scheinen darauf eine Menge Spass zu haben. Der Herzog von Cambridge und seine drei Kinder lachen in die Kamera. Charlotte und George sitzen je an einer Seite des zukünftigen Königs, Louis hat auf den Schultern seines Vaters Platz genommen. Zu dem Schnappschuss, der aus dem Urlaub der Familie in Jordanien im letzten Herbst stammen soll, heisst es: «Wir wünschen heute Vätern und Grossvätern auf der ganzen Welt einen schönen Vatertag!»