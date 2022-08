Fotos von Unfallstelle: Vanessa Bryant sagt vor Gericht aus

Vanessa Bryant (30) hat am Freitag (19. August) in Los Angeles im Prozess um die Fotos des Hubschrauberunglücks ausgesagt, das Ehemann Kobe Bryant und Tochter Gianna sowie sieben weitere Personen das Leben kostete. Vor Gericht habe die Witwe laut des US-Portals «TMZ» emotional reagiert. Polizisten und Feuerwehrleute sollen am Unfallort im Januar 2020 Fotos gemacht haben.