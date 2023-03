«Gastgeberin einer grossen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon wunderbar. Aber was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren?», schwärmt Sportjournalistin Sedlaczek von ihrem neuen Job. Die Maus begleite sie, seit sie denken könne. «Und in den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt», gibt sie zu und verspricht: «Zusammen mit dem Maus-Experten-Team machen wir uns auf die Suche nach den faszinierenden Antworten auf viele verrückte Kinderfragen.» Alles in allem freue sie sich sehr auf diese «tolle neue Aufgabe».