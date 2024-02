Ab 8. April immer montags bis freitags

«Frag mich was Leichteres!»: Lea Wagner moderiert neue ARD-Rateshow

Mit «Frag mich was Leichteres!» startet die ARD eine neue Quizshow am Nachmittag. Lea Wagner moderiert das Format ab Anfang April montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten. Auch ein prominentes Rateteam ist am Start.