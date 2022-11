Der neue blaue Haken bietet Usern jedoch einige Vorteile. So sind lediglich halb so viele Anzeigen zu sehen und es können längere Videos und Audio-Beiträge gepostet werden. Auch die Sichtbarkeit der eigenen Posts verbessert sich, sie werden also höher gerankt. Der neue Twitter-Chef Musk kündigte bereits am 1. November an, dass sich der Preis für den blauen Haken weltweit an der Kaufkraft des jeweiligen Landes orientieren werde.