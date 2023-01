Die Symptome seien von denen eines Herzinfarktes nicht zu unterscheiden: Atemnot, ein Engegefühl in der Brust, teilweise begleitet von Schweissausbrüchen, Übelkeit und Erbrechen. «Das ‹Broken- Heart-Syndrom› ist eine plötzlich auftretende Funktionsstörung der linken Herzkammer, die in vielen Fällen durch starken Stress oder Schmerzen ausgelöst werden kann. Etwa zwei Prozent aller Patienten mit Verdacht auf einen Herzinfarkt leiden in Wirklichkeit am ‹Broken-Heart-Syndrom›», so Derfler weiter. Auch das könne «lebensbedrohlich» sein, obwohl anders als beim Herzinfarkt «kein Gefäss verschlossen» sei.