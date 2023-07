Fran Drescher: Von der «Nanny» zur kämpferischen Gewerkschafterin

Schauspielerin mit politischen Ambitionen

Den Vorsitz der Screen Actors Guild ‐ American Federation of Television and Radio Artists hat Drescher seit September 2021 inne - allerdings ist es nicht das erste Mal, dass sich die Schauspielerin in ihrer Arbeit auf politisches Terrain begibt. Fran Drescher ist Anhängerin der US-Demokraten und bezeichnet sich in Interviews selbst als «Anti-Kapitalistin». Im Jahr 2008 unterstützte sie aktiv die Nominierung Hillary Clintons (75) als Präsidentschaftskandidatin und liebäugelte eigenen Angaben zufolge sogar mit einer eigenen Kandidatur für den US-Senat. 2012 unterstützte sie den damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama (61) bei der Kampagne zu seiner Wiederwahl.