Franca Lehfeldt und Christian Lindner: Einblicke in den Familienurlaub

Christian Lindner im Wanderoutfit statt im edlen Anzug

«Sommer 2025 und jetzt back to reality», schrieb Lehfeldt zu den Schnappschüssen. Eine Aufnahme zeigt Christian Lindner auf einer steilen Treppe am Berghang. Darauf trägt er Wanderstiefel, ein weisses Poloshirt und eine kurze Wanderhose. Eine ungewohnt private Aufnahme des ehemaligen Bundesfinanzministers, den man eher in dunklen Anzügen kennt. Sich selbst postete Lehfeldt lachend in einem weissen Kleid mit auffälligen Hängeohrringen vor einem See–Panorama.