Franchise-Plan am Ende? Agentenkomödie «Argylle» wird zum Flop

«Argylle» schafft es in Deutschland nicht mal auf das Treppchen

In den USA führt «Argylle» die Kinocharts an, allerdings ohne nennenswerte Konkurrenz. In Deutschland schafft es die Spionage–Komödie nicht einmal in die Top 3. «Argylle» liegt auf Rang vier, hinter «Wo die Lüge hinfällt», «Eine Million Minuten» und «Ella und der schwarze Jaguar» – alles andere als nominelle Hochkaräter.