Francis Ford Coppola: Der Star-Regisseur wird 85 Jahre alt

Der US–Amerikaner Francis Ford Coppola (85), geboren in Detroit, doch aufgewachsen in New York, ist einer der bedeutendsten noch lebenden Regisseure. Doch liegen die grössten Erfolge Coppolas schon weit in der Vergangenheit. Aber noch in diesem Jahr könnte der Filmemacher, der als einer der Mitbegründer des New–Hollywood–Kinos gilt, mit seinem neusten Werk «Megalopolis» zurück ins Rampenlicht treten. Sicher ist das allerdings noch nicht, wie ein Blick auf Coppolas bisheriges Wirken verrät, reihen sich doch in der Filmografie des Auteurs einige riesige Erfolge an katastrophale Fehlschläge.