Francis Ford Coppola schwärmt von «Barbie» und «Oppenheimer»

«Barbie» hat (Stand: 28. Juli) die beeindruckende Summe von weltweit rund 580 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 526 Millionen Euro) eingespielt. «Oppenheimer» stand am Freitag bei 266 Millionen Dollar (rund 241 Millionen Euro). Damit haben beide Titel bislang alle Erwartungen übertroffen - und können sich auch an ihrem jeweils zweiten Wochenende noch an der Spitze der US-Kinocharts halten.