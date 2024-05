Francis Ford Coppola: Vorwürfe überschatten neuen Film «Megalopolis»

«Megalopolis», das neue Science–Fiction–Drama von Francis Ford Coppola (85), gilt als Herzensprojekt des Star–Regisseurs, an dessen Drehbuch er bereits seit den Achtzigerjahren gearbeitet haben soll. Medienberichten zufolge soll er sogar eins seiner Weingüter veräussert haben, um den Film endlich, unter anderem mit Hollywood–Star Adam Driver (40) in der Hauptrolle, zu realisieren. Nur einen Tag vor der Premiere des Werkes auf den 77. Internationalen Filmfestspielen in Cannes überschatten Vorwürfe über unangemessenes und chaotisches Verhalten des Regisseurs bei den Dreharbeiten die inhaltliche Diskussion des Films.