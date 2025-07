Francisco Medina als Zwillingspapa: Das will er seinen Söhnen mitgeben

Francisco Medina (48) kehrt in seiner Serien–Paraderolle zurück: Der Schauspieler spielt seit 2007 mit Unterbrechungen in der RTL–Daily «Alles was zählt» (auch bei RTL+) Maximilian von Altenburg. Bereits zum neunten Mal kehrt er nach einem Abschied zurück und ist ab dem 21. Juli wieder in der Serie zu sehen.