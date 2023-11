Frank Elstner: «Einmaligkeit» von «Wetten, dass..?» ist verloren

Frank Elstner (81) will nicht mehr «über ein Wenn und Aber von ‹Wetten, dass..?›» spekulieren. Im Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» sagte der Erfinder der Show zu einer möglichen Fortsetzung: «Über ‹Wetten, dass..?› wurde leider so lange geredet und es wurde so viel kopiert, dass die Einmaligkeit dieser Sendung verloren gegangen ist.»