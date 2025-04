Frank Elstner über Darm-OP: «Bin froh, dass ich sie überlebt habe»

Frank Elstner (82), der am 19. April 83 Jahre alt wird, hat in einem Interview mit der «Bild»–Zeitung über eine Darm–Operation berichtet, die einen dreimonatigen Krankenhausaufenthalt mit sich zog. Bei einer Routine–Untersuchung habe sein Arzt festgestellt, «dass etwas nicht in Ordnung war», erzählt der Moderator. Er sei gleich ins Krankenhaus überwiesen worden, wo eine Not–OP durchgeführt worden sei. «Die war dringend nötig und ich bin froh, dass ich sie überlebt habe», berichtet Elstner.