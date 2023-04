Die Show am vergangenen Wochenende startete mit einer Stunde Verspätung und lief angeblich alles andere als geplant ab. Berichten zufolge wollte Frank Ocean eigentlich auf einer eigens designten Eisbahn mit 100 Skatern auftreten, was wenige Stunden vorher aufgrund seiner Verletzung verworfen wurde. Der Sänger selbst äusserte sich mit den Worten: «Es war chaotisch. Im Chaos liegt etwas Schönes. Es ist nicht das, was ich zeigen wollte, aber ich geniesse es, da draussen zu sein, und bis bald.»