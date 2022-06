Frank Otto und Nathalie Volk: «Schaue nicht, ob er eine Falte mehr hat»

Seit 2014 im TV

Die 25-Jährige erklärte in dem RTL-Interview zudem über ihre Zukunftspläne: «Ich hoffe, ich bin in zehn Jahren Mutter. Das wäre mein grösster Wunsch. Und vielleicht ein Oscar», fügte sie lachend hinzu. Volk nahm 2014 als Schülerin an der neunten Staffel von Heidi Klums (49) Model-Castingshow «Germany's next Topmodel» (ProSieben) teil und schaffte es bis in das Halbfinale. Ihr nächstes grosses TV-Engagement war das RTL-Dschungelcamp Anfang 2016. Anschliessend war sie unter anderem in «Goodbye Deutschland» (2017, VOX) zu sehen.