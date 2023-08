Nach einer Auszeit in Staffel elf: Frank Rosin (57) kehrt für die neuen Folgen von «The Taste» als Juror zurück. Dies gab Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt. Der TV–Koch hatte in der letzten Staffel im Frühjahr 2023 erstmals ausgesetzt, er wurde von Nelson Müller (44) vertreten. Ansonsten war Rosin seit dem Start 2013 in allen Runden der Koch–Casting–Show dabei.