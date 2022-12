Frank Rosin und Co. auf kulinarischem «Roadtrip Amerika»

Format mit Starkoch Gordon Ramsay als Vorbild

Bei «Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern» handelt es sich um eine Adaption des britischen Formats «Gordon, Gino and Fred: Road Trip». Seit 2018 reist hier ein Trio um den auch hierzulande bekannten, britischen Starkoch Gordon Ramsay («In Teufels Küche», 56) um die Welt. In der ersten Staffel waren Ramsay und Co. an verschiedenen Orten unterwegs. In der zweiten Runde reisten sie durch die USA, in der dritten durch Griechenland.