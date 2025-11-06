Frank Schätzing hatte in seiner Jugend «null Erfolg bei den Mädels»

Schätzing fasste einen radikalen Entschluss

Der Autor wollte nicht mehr wie ein «Gespenst herumschleichen». Daher beschloss er, ein «schöner Mann» zu werden. «Ich bin wirklich generalstabsmässig rangegangen: Friseur, Gesichtswasser, neue Kleidung. Ich hatte Angst, dass ich ausgelacht werde. In meinem Parka war ich ja vor allem übersehen worden. Aber es hat funktioniert», so Schätzing. «Und dann dachte ich: Mach weiter! Ob ich dann schön geworden bin, darüber kann man trefflich streiten. Aber ich bin aus dem Schatten ins Licht getreten», fügte der Autor hinzu.