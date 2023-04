Frank Vallelonga Jr. wurde am 28. November 2022 leblos vor einer Blechfabrik im New Yorker Stadtbezirk The Bronx aufgefunden. Die Todesursache war zunächst unklar. Ein Autopsiebericht des New York City Medical Examiner's Office hat nun aber ergeben, dass der Schauspieler an einer «akuten Vergiftung aufgrund der kombinierten Wirkung von Fentanyl und Kokain» starb. Das berichtet die «New York Post».