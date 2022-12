Frank-Walter Steinmeier lädt erneut im ZDF zum Weihnachtskonzert

Am 24. Dezember 2022 läuft im ZDF ab 18:00 Uhr erneut «Weihnachten mit dem Bundespräsidenten». Der Konzertabend findet in der St. Nikolaikirche in Flensburg statt, wie der Sender mitteilt. Zu dem festlichen Abend laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) und seine Ehefrau, Elke Büdenbender (60). Steinmeier wird wieder Auszüge aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen. Johannes B. Kerner (58) moderiert die Veranstaltung.