Frank Zander im Krankenhaus: Sein Sohn äussert sich zu seinem Zustand

Wie kam es zum Krankenhausaufenthalt?

Frank Zander musste am Montag mit einem Krankenwagen ins Martin–Luther–Krankenhaus in Berlin eingeliefert werden. Das bestätigte Marcus Zander der «B.Z.». Nach einer Fernsehsendung am 1. Dezember und einer vorherigen Corona–Infektion sei der körperliche Zustand seines Vaters «von Tag zu Tag schlechter» geworden.