Frank Zanders Weihnachtsessen: Rückkehr und grosses Jubiläum

Frank Zander (82) hat dieses Jahr gleich mehrere Gründe zum Feiern: Zum 30. Mal veranstaltet der Berliner Sänger am heutigen Samstag (21. Dezember) sein traditionelles Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige im Hotel Estrel im Berliner Viertel Neukölln. Für Zander ist es aber auch eine Rückkehr: Im vergangenen Winter lag der 82–Jährige schwer erkrankt in der Klinik und konnte nur per Videobotschaft dabei sein. In den Jahren zuvor fand das Essen wegen der Corona–Pandemie im Freien mit Foodtrucks statt.