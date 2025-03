Franka Potente verstärkt Cast der US-Serie «Dark Winds»

In den letzten Jahren war Potente in verschiedenen hochkarätigen Serien zu sehen. Sie spielte in «Taboo» neben Tom Hardy (47), in «The Bridge» mit Diane Kruger (48) und übernahm jüngst die Rolle der Annamieke in der AMC–Serie «Mayfair Witches». Zudem verkörperte sie die Hauptantagonistin in der DC–Serie «Titans» und ist in der Apple TV+–Serie «Echo 3» zu sehen. Ihre Stimme leiht sie ausserdem der neuen Netflix–Animationsserie «Castlevania: Nocturne».