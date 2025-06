Franken-«Tatort»: Rosalie Thomass wird neue Kommissarin

Von der Kult–Komödie zum Krimi

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin bringt eine interessante Filmografie mit. Nach ihrem Kameradebüt in «Emily will sterben» (2003) folgte der BR–«Polizeiruf 110: Er sollte tot» (2005) von Regisseur Dominik Graf (72). Marcus H. Rosenmüller (51) wurde auf die junge Schauspielerin aufmerksam und besetzte sie in seiner Trilogie (2007–2014) «Beste Zeit», «Beste Gegend» und «Beste Chance».